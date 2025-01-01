Hamirpur (Himachal) News: भाइयों के माथे पर तिलक की तैयारी, मिठाइयों से सजे बाजार

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बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाइयां खरीदने में जुटी हैं। त्योहार के मद्देनजर हलवाइयों और मिठाई विक्रेताओं ने विशेष तैयारियां की हैं। दुकानों में लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन सहित विभिन्न प्रकार की मिठाइयां सजाई गई हैं। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भैया दूज के लिए मिठाइयों की खरीदारी की।कई महिलाएं अपने भाइयों के घर रवाना हो चुकी हैं, जबकि कुछ बुधवार को जाने की तैयारी में हैं। मिठाइयों के साथ अन्य जरूरी सामान की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है।दुकानदारों को उम्मीद है कि दिवाली के बाद भैया दूज पर भी बिक्री अच्छी रहेगी और त्योहार उनके कारोबार में मिठास घोलेगा। भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक भैया दूज बुधवार को मनाया जाएगा।पर्व को लेकर बहनों में खासा उत्साह है। वहीं, दुकानदारों ने ग्राहकों की पसंद और मांग को ध्यान में रखते हुए मिठाइयों का पर्याप्त स्टॉक तैयार किया है। बाजार की बढ़ती रौनक से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है।दिवाली पर अच्छा कारोबार हुआ है। भैया दूज के लिए तैयारी की जा रही है। महिलाएं भैया दूज के लिए खरीदारी कर रही हैं।कोई ग्राहक लड्डू तो कोई ग्राहक पेड़े की मांग कर रहा है। उचित कीमत पर ग्राहकों को मिठाई उपलब्ध करवाई जा रही है।दिवाली पर ग्राहकों ने अच्छी खरीदारी की है। मिठाइयों को बनाने में गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जा रहा है। बेहतर गुणवत्ता की मिठाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।