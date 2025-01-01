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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Interviews for kitchen helper and steward positions on the 18th

Hamirpur (Himachal) News: किचन हेल्पर और स्टीवर्ड के साक्षात्कार 18 को

Wed, 11 Nov 2026 12:47 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 11 Nov 2026 12:47 AM IST
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हमीरपुर। पर्यटन एवं होटल क्षेत्र की कंपनी में किचन हेल्पर और स्टीवर्ड के कुल 400 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 18 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे उपरोजगार कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे।
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जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि किचन हेल्पर के पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास 18 से 30 वर्ष तक के युवक-युवतियां पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को पीएफ और ईएसआई सहित कुल 16,000 रुपये वेतन दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि स्टीवर्ड के पदों के लिए अभ्यर्थी के पास फूड एंड सर्विस में एक वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए भी 18 से 30 वर्ष तक के युवक-युवतियां आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को खाने और रहने की सुविधा सहित कुल 20,000 रुपये वेतन मिलेगा।
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जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र युवा अपने मूल प्रमाण-पत्रों और हिमाचली प्रमाण-पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। संवाद
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