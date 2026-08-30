Hamirpur (Himachal) News: गायनी वार्ड में गर्मी से मरीज बेहाल, कईयों ने खुद लगाए अपने टेबल पंखे
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 30 Aug 2026 01:35 AM IST
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हमीरपुर। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के गायनी वार्ड में इन दिनों बढ़ती गर्मी और उमस ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। वार्ड में पंखों की संख्या पर्याप्त बताई जा रही है, लेकिन बढ़ते तापमान के आगे इनकी हवा भी राहत नहीं दे पा रही है।
ऐसे में गर्मी से परेशान कुछ मरीजों और तीमारदारों ने अपने स्तर पर पंखों का इंतजाम कर लिया है। मरीजों ने बताया कि दिन के समय गर्मी और उमस अधिक बढ़ जाती है। छत पर लगे पंखे लगातार चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिलती।
खासकर गायनी वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए यह स्थिति परेशानी बढ़ाने वाली है। अब वार्ड में सरकारी पंखों के साथ मरीजों के निजी टेबल पंखे भी चलते नजर आ रहे हैं। मरीजों ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से वार्ड में कूलिंग की बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि भर्ती मरीजों को गर्मी और उमस के कारण परेशानी न झेलनी पड़े।
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कोट
मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त संख्या में पंखें लगाए गए हैं। मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। -डॉ. देशराज शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर
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ऐसे में गर्मी से परेशान कुछ मरीजों और तीमारदारों ने अपने स्तर पर पंखों का इंतजाम कर लिया है। मरीजों ने बताया कि दिन के समय गर्मी और उमस अधिक बढ़ जाती है। छत पर लगे पंखे लगातार चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिलती।
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खासकर गायनी वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए यह स्थिति परेशानी बढ़ाने वाली है। अब वार्ड में सरकारी पंखों के साथ मरीजों के निजी टेबल पंखे भी चलते नजर आ रहे हैं। मरीजों ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से वार्ड में कूलिंग की बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि भर्ती मरीजों को गर्मी और उमस के कारण परेशानी न झेलनी पड़े।
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मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त संख्या में पंखें लगाए गए हैं। मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। -डॉ. देशराज शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर