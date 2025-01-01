Hamirpur (Himachal) News: बल्हडूहक में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध

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बैठक में बिजली बोर्ड के अधिकारी और मीटर लगाने वाली कंपनी के कर्मचारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने उनके समक्ष अपनी आपत्तियां रखते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।पंचायत प्रधान अजय कुमार और उपप्रधान दिनेश कुमार ने बताया कि पंचायत और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने स्मार्ट बिजली मीटर लगवाने से स्पष्ट इन्कार किया है।इससे पहले भी बिजली बोर्ड के निर्देश पर कंपनी के कर्मचारी मीटर लगाने पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा था। इसके बावजूद दोबारा मीटर लगाने की कवायद शुरू होने पर लोगों ने एकजुट होकर विरोध जताया।ग्रामीणों की मांग को देखते हुए पंचायत स्तर पर प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें स्मार्ट मीटर की तकनीकी उपयोगिता, लाभ और संभावित दिक्कतों को समझने के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही स्मार्ट मीटर को लेकर कोई फैसला होना चाहिए।पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीणों की आपत्तियों को नजरअंदाज करने के बजाय पहले उनकी शंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए। पंचायत लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए बिजली बोर्ड के समक्ष अपना पक्ष रखेगी।