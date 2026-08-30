मातृशक्ति ही समाज में ला सकती है बदलाव एवं विकास : आशीष

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विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि महिला मोर्चा पार्टी का प्रमुख मोर्चा है और मातृशक्ति समाज में बदलाव एवं विकास की नींव रखती है। उन्होंने हमीरपुर मंडल महिला मोर्चा के कार्यों की सराहना की।उन्होंने कार्यकर्ताओं से रविवार को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने और सरल ऐप पर अपलोड करने की अपील की।बैठक में विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष सुमन कपिल ने महिला मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि महिला मोर्चा पार्टी के हर कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी कर नीतियों और गतिविधियों को लोगों तक पहुंचा रहा है।उन्होंने बताया कि प्रत्येक बूथ पर एक कार्यकर्ता 10 सखियों को जोड़ रही है। उन्होंने आगामी पार्टी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से इनमें बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।वहीं, जिला महिला मोर्चा प्रभारी एवं उपाध्यक्ष राज कुमारी ने भी संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। इस मौके पर महामंत्री रीता शास्त्री, तेन सिंह, नीना शर्मा, शीतल सहित अन्य मौजूद रहे।