Hamirpur (Himachal) News: प्राकृतिक खेती के कोर्स को नहीं मिले विद्यार्थी, दूसरे साल भी खाली रहीं सीटें

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करीब 30 सीटों वाले इस कोर्स को बीते वर्ष शुरू करने का प्रयास किया गया था। उस समय इसकी अवधि छह माह रखी गई थी। विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष अवधि बढ़ाकर एक साल कर दी गई, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक एक भी विद्यार्थी ने दाखिला नहीं लिया।पाठ्यक्रम में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्प, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उपाय, पर्यावरण संरक्षण आधारित आधुनिक कृषि तकनीक और खेतों में व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल किया गया है। आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया गत दिन समाप्त हो गई।वहीं, आईटीआई रैल में इस वर्ष कुल 14 ट्रेड संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 310 सीटें भरना प्रस्तावित था, लेकिन 162 सीटों पर ही दाखिला हो सका और 148 सीटें खाली रह गईं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की स्थिति सबसे बेहतर रही, जहां निर्धारित सभी 24 सीटें भर गईं।आईओटीटी ट्रेड में 24 में से केवल एक सीट भरी और 23 सीटें खाली रह गईं। पलंबर ट्रेड में 24 में से सात सीटों पर दाखिला हुआ, जबकि 17 सीटें रिक्त हैं। एसओटी ट्रेड में 20 में से केवल चार सीटें भरी गईं और 16 सीटें खाली रह गईं। स्टेनो हिंदी और वेल्डर ट्रेड में भी क्रमश: छह और 24 सीटें खाली रह गई हैं।कोटआईटीआई रैल में विभिन्न ट्रेड में प्रवेश के लिए एडमिशन प्रक्रिया आयोजित हुई। कुछ ट्रेड में सीटें भर गई हैं जबकि कुछ में खाली हैं।