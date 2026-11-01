व्यक्ति, समाज और पर्यावरण पर केंद्रित हों नए आविष्कार : प्रो दीपांकर

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यह बात हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में चल रहे तीन दिवसीय वार्षिक टेक फेस्ट चैतन्य-2026 के दूसरे दिन आईआईटी मंडी के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के प्रो. दीपांकर देब ने कही। उन्होंने बतौर मुख्य वक्ता व्याख्यान दिया।उन्होंने कहा कि नए स्टार्टअप समाज और मानव केंद्रित होने चाहिए, ताकि सामाजिक उत्थान के साथ विकसित भारत का संकल्प भी पूरा हो सके। पर्यावरण संरक्षण को नजरअंदाज कर किए गए आविष्कार भी समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं। उन्होंने युवाओं से सामाजिक समस्याओं को चिह्नित कर उनके समाधान के लिए नए आविष्कार और स्टार्टअप विकसित करने का आह्वान किया।इस दौरान उन्होंने आईआईटी मंडी में संचालित सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स सहित अन्य स्टार्टअप की जानकारी भी साझा की। टेक फेस्ट के समन्वयक कृष कान्हा और अमन सिंह रणावत ने बताया कि दूसरे दिन डिजाइन, डिबेट और ई-स्पोर्ट्स के मुकाबले आयोजित किए गए।इनमें तकनीकी विश्वविद्यालय के अलावा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला, एनआईटी हमीरपुर, राजकीय फार्मेसी कॉलेज कांगड़ा, एचआईटीई शाहपुर और फार्मेसी कॉलेज सुलह सहित अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी प्रतिभा दिखा रहे हैं। पहली नवंबर को फेस्ट के अंतिम दिन विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा।