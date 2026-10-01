Hamirpur (Himachal) News: लापता महिला पंजाब से बरामद, गहनों पर लिया था दो लाख का ऋण

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महिला के पति ने उसके लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। शिकायत में पति ने आरोप लगाया था कि महिला घर से जाते समय करीब 47 हजार रुपये नकद और ट्रंक का ताला तोड़कर उसमें रखे अपने, पति और दोनों बेटों के सोने-चांदी के आभूषण साथ ले गई।पुलिस जांच में सामने आया कि महिला ने कथित तौर पर करीब एक माह पहले इन्हीं सोने-चांदी के आभूषणों के बदले बैंक से दो लाख रुपये का ऋण लिया था।एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। संवाद