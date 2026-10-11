Hamirpur (Himachal) News: खेत में कार्य कर रहे दंपती पर डंडों से हमला करने का पड़ोसियों पर आरोप

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पुलिस को दी गई शिकायत में राकेश कुमार निवासी सौर ने बताया कि वह और उनकी पत्नी अपने खेत की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी पिता-पुत्र हाथों में डंडे लेकर वहां आए और शहतूत की टहनियां उखाड़ने को लेकर पूछताछ करने लगे।जब उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने अचानक दोनों पर डंडों से प्रहार कर दिया। इस हमले में राकेश कुमार के सिर, बाजू और टांगों पर गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े।इसके बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गए। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए भोटा अस्पताल पहुंचाया गया। एसपी बलवीर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।