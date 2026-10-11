Hamirpur (Himachal) News: रात के अंधेरे में कचरा फेंकने वालों पर लगाम लगाने में नगर निगम नाकाम

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स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ दुकानदार और मकान मालिक बोरियों में भरकर कचरा सड़कों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर फेंक रहे हैं। गाड़ियों में भरकर लाए जाने वाले कचरे से सुबह तक ढेर लग जाते हैं।ट्राला यूनियन, केंद्रीय विद्यालय, गंदा नौण और हमीर अस्पताल के साथ लगते नाले के समीप समस्या अधिक गंभीर है। कचरा फेंकने से रोकने के लिए इन स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन इसका खास असर नहीं दिख रहा।वहीं, ट्राला यूनियन और केंद्रीय विद्यालय के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना भी अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में नियमित सफाई के बावजूद गंदगी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग उठाई है।बॉक्स:11 वार्डों में कचरा उठाने के लिए 14 गाड़ियांनगर निगम के 11 वार्डों में कचरा एकत्र करने के लिए 14 गाड़ियां लगाई गई हैं। ये गाड़ियां सुबह घरों से कचरा उठाती हैं। इसके अलावा शहर में सुबह दो बार और दोपहर में एक बार कचरा उठाया जाता है। डोर-टू-डोर कचरा एकत्र करने के लिए 130 कर्मचारी तैनात हैं। इसके बावजूद रात के समय सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने की समस्या बनी हुई है।कोट्सट्राला यूनियन और केंद्रीय विद्यालय के पास कचरा फेंकने की समस्या का स्थायी समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। शहरभर में सफाई को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।रात के समय गाड़ियों में कचरा भरकर सार्वजनिक स्थानों पर फेंका जा रहा है। सुबह इन जगहों पर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।ट्राला यूनियन और केंद्रीय विद्यालय के समीप कचरा फेंके जाने से गंदगी फैल रही है। इससे आसपास के लोगों को परेशानी होती है। नगर निगम को नियमित निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए।कई जगह नगर निगम ने कचरा न फेंकने के चेतावनी बोर्ड लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग कचरा फेंक रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।हॉटस्पॉट पर कैमरे लगाने से कचरा फेंकने वालों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। नगर निगम को इस योजना पर जल्द काम करना चाहिए, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलने से रोका जा सके।