फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   MP Anurag will distribute modern assistive devices to the disabled on 17th.

Hamirpur (Himachal) News: सांसद अनुराग 17 को दिव्यांगजनों को वितरित करेंगे आधुनिक सहायक उपकरण

Wed, 16 Sep 2026 01:26 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 16 Sep 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में दिव्यांग सम्मान के रूप में विशेष उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
विज्ञापन

जिला प्रशासन हमीरपुर और जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सहयोग से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बचत भवन में होगा। 16 से 20 मार्च 2026 तक हमीरपुर के पांचों उपमंडलों बड़सर, हमीरपुर, सुजानपुर, नादौन और भोरंज में आयोजित आकलन शिविरों में चिन्हित सभी पात्र दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को कार्यक्रम में अत्याधुनिक कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे।
विज्ञापन

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी चिन्हित लाभार्थियों और उनके परिजनों से 17 सितंबर को सुबह 10 बजे बचत भवन में उपस्थित होकर इस सेवा-पहल का लाभ उठाने का आह्वान किया है। लाभार्थियों को अपने साथ आकलन शिविर की पंजीकरण रसीद और पहचान व अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आधार कार्ड लाना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

यदि कोई लाभार्थी अस्वस्थता या असमर्थता के कारण स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसके परिजन लाभार्थी का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड और पंजीकरण रसीद प्रस्तुत कर उसकी ओर से उपकरण प्राप्त कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed