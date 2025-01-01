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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   MLA Captain Ranjeet Singh inspected the road construction.

Hamirpur (Himachal) News: विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने सड़क निर्माण का किया निरीक्षण

Wed, 04 Nov 2026 01:19 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 04 Nov 2026 01:19 AM IST
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सुजानपुर (हमीरपुर)। विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर सात में सुजानपुर-चौरी सड़क वाया चरोट (खडोला) के निर्माण कार्य का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति जांची और संबंधित ठेकेदार को निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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साथ ही कार्य को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने को कहा। विधायक ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनता के पैसे से होने वाले निर्माण कार्यों का लाभ लोगों को लंबे समय तक मिलना चाहिए।
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इसके लिए निर्माण की गुणवत्ता और नियमित निगरानी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल विकास कार्य शुरू करवाना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा करवाकर जनता को समर्पित करना है।
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सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनका लक्ष्य है। विधायक ने संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी को कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने तथा स्थानीय लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
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