Hamirpur (Himachal) News: गांधी चौक पर भाजपा की रोष रैली में सरकार पर बरसे विधायक आशीष शर्मा

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उन्होंने मुख्यमंत्री से इन मामलों में प्रदेश की जनता के सामने जवाब देने की मांग की। आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि हमीरपुर बस अड्डे का टेंडर करीब 42 करोड़ रुपये का था और करीब 37 करोड़ रुपये में आवंटित किया गया, लेकिन ठेकेदार को अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।उन्होंने सरकार से टेंडर राशि और भुगतान के बीच अंतर का आधार स्पष्ट करने तथा पूरे खर्च का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। विधायक ने रोबोटिक सर्जरी उपकरणों की खरीद में भी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि उपकरण निर्धारित मूल्यों से अधिक कीमत पर खरीदे गए और प्रति रोबोट 10 से 12 करोड़ रुपये तक की कथित कमीशनखोरी हुई। उन्होंने सरकार से इन आरोपों की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।कांग्रेस नेता के पूर्व में दिए गए पांच सूटकेस वाले बयान का जिक्र करते हुए आशीष शर्मा ने तंज कसा कि पहले तीन सूटकेस दिल्ली और दो शिमला जाने की चर्चा होती थी, जबकि अब आरोपों के मुताबिक हर महीने 50 सूटकेस पहुंच रहे हैं।उन्होंने जमीन खरीद-फरोख्त, बस अड्डे और रोबोटिक उपकरणों की खरीद से जुड़े सवालों पर सरकार से जवाब मांगा। रोष रैली और धरना-प्रदर्शन में भोरंज की पूर्व विधायक कमलेश कुमारी सहित जिला भाजपा और हमीरपुर मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।