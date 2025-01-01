Hamirpur (Himachal) News: डेढ़ माह बाद बेजार बाजार हुए गुलजार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

26 सितंबर से 10 अक्तूबर तक श्राद्ध पक्ष रहा। इससे पहले भाद्रपद माह के चलते भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाए। इसके बाद 12 से 28 अक्तूबर तक शुक्र अस्त रहने के कारण विवाह समारोहों का सिलसिला शुरू नहीं हो पाया। इस तरह करीब डेढ़ माह तक बाजार में शादी-विवाह से जुड़ी खरीदारी की रफ्तार धीमी रही। अब लोग दुकानों में पहुंच कर बजट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं।-लंबे समय तक विवाह समारोह बंद रहने से कारोबार काफी प्रभावित रहा। अब शादियां शुरू होने से जहां महिलाएं खूब खरीदारी कर रही हैं, वहीं ब्यूटी सेवाओं की भी मांग बढ़ने लगी है। आने वाले दिनों में कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद है। -सोनू, ब्यूटी पार्लर और मनियारी विक्रेता, अवाहदेवी-विवाह के सीजन का बाजार के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। करीब 40 दिन के ठहराव के बाद अब ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। आगामी दिनों में कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है। -मनोज, इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेता, अवाहदेवी-विवाह समारोह शुरू होने से कपड़ों की खरीदारी में भी बढ़ोतरी हुई है। लोग शादी-विवाह के लिए नए कपड़े खरीद रहे हैं। आने वाले दिनों में विवाह समारोह बढ़ने के साथ बाजार में खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है। -विपाशा ठाकुर, कपड़ा विक्रेता, अवाहदेवी