Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर में अंतर-महाविद्यालय युवा उत्सव का आगाज, 500 विद्यार्थी दिखाएंगे संगीत प्रतिभा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल, संगीत और रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का संदेश दिया।महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. संगीता सिंह ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल का लोक संगीत प्रदेश की संस्कृति, इतिहास, प्रकृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है।युवा उत्सव में शास्त्रीय गायन (एकल), शास्त्रीय वाद्य संगीत, हल्का भारतीय गायन, पाश्चात्य गायन, भारतीय समूह गीत, लोक ऑर्केस्ट्रा, लोक गीत, पाश्चात्य समूह गीत और पाश्चात्य वाद्य संगीत की प्रतियोगिताएं होंगी।पहले दिन शास्त्रीय गायन (एकल) प्रतियोगिता में 12 महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें राजकीय महाविद्यालय ठियोग, राजगढ़, चंबा, हमीरपुर, सोलन, अर्की, आनी, संजौली, अंब और रामपुर के साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर केंद्र, शिमला तथा जवाहर लाल नेहरू राजकीय ललित कला महाविद्यालय, लक्कड़ बाजार, शिमला शामिल हैं।आयोजन सचिव डॉ. पूनम शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिताओं के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं। प्रतिभागियों, निर्णायकों और टीमों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।समारोह में नरेश ठाकुर, अजय शर्मा, सुमन भारती, टोनी ठाकुर, चंदन राणा, विक्रम शर्मा, प्रवेश ठाकुर, राजेश ठाकुर, नीलम ठाकुर, होशियार सिंह, राकेश रानी वर्मा, पुरसोत्तम कालिया और चेतन लखनपाल सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, आयोजन समिति के सदस्य और विद्यार्थी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।