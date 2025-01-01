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Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

Mon, 02 Nov 2026 01:32 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 02 Nov 2026 01:32 AM IST
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सेहत जांच: सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम बड़सर की ओर से सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक मोरसू सुल्तानी पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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जनसमस्याएं:
सदर विधायक आशीष शर्मा सुबह 8:30 से पूर्वाह्न 11 बजे तक अपने निवास स्थान मुलाणा में जनसमस्याएं सुनेंगे।

सफाई अभियान:
पटलांदर स्कूल में आयोजित एनएसएस शिविर में स्वयंसेवी पूर्वाह्न 11 से दोपहर एक बजे तक स्कूल परिसर और मुख्य बाजार में सफाई अभियान चलाएंगे।

भंडारा:
मुंडखर गांव में आयोजित श्रीरामचरितमानस कथा के विराम पर पूर्वाह्न 11:30 से शाम चार बजे तक भंडारा आयोजित होगा।

धार्मिक आयोजन:
खतरवाड़ में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास संतोष दास महाराज श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का प्रसंग सुनाएंगे।

काम की बात:
बिजली बंद:
बिजली उपमंडल धनेटा के धनेटा-कश्मीर 11 केवी फीडर की आवश्यक मरम्मत और टहनियों की कांट छांट का कार्य सुबह नौ से शाम छह बजे तक होगा। कार्य के चलते कश्मीर, मनसाई, बेहरड़ व जसाई, दाड़, टेहली,प्लासी पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गांवों व जल आपूर्ति परियोजनाओं और आस-पास के अन्य क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी।
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