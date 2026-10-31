Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम नादौन की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक कमलाह पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।



बैठक:

भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक सुबह 10 बजे मट्टनसिद्ध में होगी। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यों व मुद्दों पर चर्चा होगी।



जनसमस्याएं:

सदर विधायक आशीष शर्मा सुबह 8:30 से सुबह 10 बजे तक अपने निवास स्थान मुलाणा में जनसमस्याएं सुनेंगे।



धार्मिक आयोजन:

खतरवाड़ में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास संतोष दास महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाएंगे।



काम की बात:

बिजली बंद:

बिजली उपमंडल धनेटा के अंतर्गत लाइनों की आवश्यक मरम्मत और पेड़ों की काट-छांट का कार्य सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होगा। कार्य के चलते मालग, पनसाई, मांजरा, बखरूं,अटयालू, खतरोड़, रजोल और क्षेत्र के कई अन्य गांवों में बिजली बंद रहेगी।

सेहत जांच: