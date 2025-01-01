Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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सांसद मोबाइल वैना सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक रोपा पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।



बैठक:



ब्लाक कांग्रेस कमेटी नादौन की मासिक बैठक पूर्वाह्न 11 बजे कांगू स्थित विश्राम गृह में ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी चंद की अध्यक्षता में होगी।

जागरूकता कार्यक्रम:

आंगनबाड़ी केंद्र हमीरपुर सर्किल दो में सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक पोषण माह शिविर आयोजित होगा।शिविर में गर्भवती किशोरियों को जागरूकता किया जाएगा।



हैप्पीनेस कार्यक्रम:



आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से सुबह 10 बजे से गांव कला कुटीर में हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

धार्मिक आयोजन:

राधा कृष्ण मंदिर जलाड़ी में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास आचार्य कार्तिक शर्मा राजा परीक्षित का प्रसंग सुनाएंगे।



काम की बात:



बिजली बंद:

बिजली उपमंडल लंबलू के अंतर्गत भिड़ा और टिक्कर अनुभाग में लाइनों की आवश्यक मरम्मत का कार्य सुबह नौ से शाम पांचे बजे तक होगा। कार्य के चलते भिड़ा, कोहली, गुलेला, कल्लर, साई, धरोग, कैहडरू, समराला, गाहलियां, धरनासी, टिक्कर, चौकी कनकरी और आस-पास के गांवों में बिजली बंद रहेगी।

सेहत जांच: