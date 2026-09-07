Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक चमनेड़ में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।



टीबी जांच

टीबी रोग की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लंबर गांव में एक्सरे स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किया जाएगा।



खेलकूद

अंडर-14 खंड स्तरीय छात्र और छात्रा वर्ग ब्लॉक हमीरपुर की तीन दिवसीय प्रतियोगिता पूर्वाह्न 11 बजे कुठेड़ा स्कूल में शुरू होगी।



रैली

एबीवीपी जिला इकाई हमीरपुर पूर्वाह्न 11 बजे हमीरपुर बाजार में छात्र गर्जना रैली निकालेगी।



धार्मिक

मंगली गुगा मंदिर बड़ा में सुबह 10 बजे कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ होगा। कथा व्यास महंत त्रिलोक राज गोस्वामी भागवत महापुराण के महत्व का वर्णन करेंगे।

स्वास्थ्य