Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 30 Aug 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
परीक्षा :
जिले के तीन परीक्षा केंद्रों पर सुबह नौ से दोपहर 12:30 बजे तक नीट-पीजी परीक्षा परीक्षा आयोजित होगी।
जन स्वास्थ्य शिविर:
नादौन उपमंडल के कांगू गांव में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सुबह साढे नौ बजे जन स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करेंगे।
सम्मान समारोह:
तरक्वाड़ी में आयोजित सम्मान समारोह में सांसद अनुराग ठाकुर पूर्वाह्न 11 बजे भोरंज की पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करेंगे।
भंडारा:
रावड़ा गुग्गा मंदिर ग्वालपत्थर में सुबह सात बजे सप्ताहिक हवन के साथ धार्मिक कार्यक्रम व दोपहर 12 से शाम चार बजे तक भंडारे का आयोजन होगा।
धार्मिक आयोजन :
भ्याड़ गांव में पूर्वाह्न 11 बजे से कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा शुरू होगी। कथा व्यास रजनीश शर्मा श्रीमद्भागवत महापुराण के महत्व का प्रसंग सुनाएंगे।
विज्ञापन
जिले के तीन परीक्षा केंद्रों पर सुबह नौ से दोपहर 12:30 बजे तक नीट-पीजी परीक्षा परीक्षा आयोजित होगी।
जन स्वास्थ्य शिविर:
नादौन उपमंडल के कांगू गांव में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सुबह साढे नौ बजे जन स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करेंगे।
सम्मान समारोह:
तरक्वाड़ी में आयोजित सम्मान समारोह में सांसद अनुराग ठाकुर पूर्वाह्न 11 बजे भोरंज की पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करेंगे।
भंडारा:
रावड़ा गुग्गा मंदिर ग्वालपत्थर में सुबह सात बजे सप्ताहिक हवन के साथ धार्मिक कार्यक्रम व दोपहर 12 से शाम चार बजे तक भंडारे का आयोजन होगा।
धार्मिक आयोजन :
भ्याड़ गांव में पूर्वाह्न 11 बजे से कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा शुरू होगी। कथा व्यास रजनीश शर्मा श्रीमद्भागवत महापुराण के महत्व का प्रसंग सुनाएंगे।