Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:25 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:25 AM IST
विज्ञापन
कथा - शिव मंदिर भड़मेली में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास पंकज शर्मा पूर्वाह्न 11 से शाम 3 बजे तक राजा परीक्षित का प्रसंग सुनाएंगे।
प्रशिक्षण - मट्टनसिद्ध स्थित पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) हमीरपुर में महिलाओं के लिए सुबह 10 बजे निशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
पीटीएम - राजकीय महाविद्यालय भोरंज में अभिभावक-प्राध्यापक संघ की सामान्य सभा पूर्वाह्न 11 बजे महाविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी।
दोपहर 2 बजे : एक से श्रेष्ठ अभियान की पांचवीं वर्षगांठ पर एनआईटी हमीरपुर में दोपहर 2 बजे सम्मान समारोह में विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन
प्रशिक्षण - मट्टनसिद्ध स्थित पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) हमीरपुर में महिलाओं के लिए सुबह 10 बजे निशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
पीटीएम - राजकीय महाविद्यालय भोरंज में अभिभावक-प्राध्यापक संघ की सामान्य सभा पूर्वाह्न 11 बजे महाविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी।
दोपहर 2 बजे : एक से श्रेष्ठ अभियान की पांचवीं वर्षगांठ पर एनआईटी हमीरपुर में दोपहर 2 बजे सम्मान समारोह में विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन