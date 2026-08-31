Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

प्रशिक्षण - मट्टनसिद्ध स्थित पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) हमीरपुर में महिलाओं के लिए सुबह 10 बजे निशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।पीटीएम - राजकीय महाविद्यालय भोरंज में अभिभावक-प्राध्यापक संघ की सामान्य सभा पूर्वाह्न 11 बजे महाविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी।दोपहर 2 बजे : एक से श्रेष्ठ अभियान की पांचवीं वर्षगांठ पर एनआईटी हमीरपुर में दोपहर 2 बजे सम्मान समारोह में विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।