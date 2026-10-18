Hamirpur (Himachal) News: बलोड़ में विधायक ने सुनीं जनसमस्याएं, विकास कार्यों की दी सौगात

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विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से करहा में करीब 55 करोड़ रुपये की लागत से डे-बोर्डिंग स्कूल बनकर तैयार हो गया है।आगामी शैक्षणिक सत्र से इसमें प्राथमिक स्तर की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने बलोड़ में सामुदायिक भवन, श्मशानघाट, एंबुलेंस सड़क, वाटर टैंक और सड़क निर्माण की घोषणाएं भी कीं।कार्यक्रम में कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष रामचंद्र पठानिया, भोरंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बन्याल सिंह, कमल देव राव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।