Hamirpur (Himachal) News: एचआरटीसी पेंशनरों का सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप

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संगठन के पदाधिकारी कृष्ण लाल सोनी, सुशील सोनी, सुरेश कुमार और विनोद ने कहा कि सरकार की ओर से विभिन्न विभागों के पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन एचआरटीसी पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।उन्होंने सरकार और निगम प्रबंधन से तीन प्रतिशत डीए का एरियर सहित शीघ्र भुगतान करने की मांग की। साथ ही परिचालकों की लंबित वेतन वृद्धि जारी करने की भी मांग उठाई।पेंशनरों ने कहा कि लंबे समय से कई वित्तीय लाभ लंबित होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी की राशि का भुगतान न होने पर भी रोष जताया गया।संगठन ने चेतावनी दी कि मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर पेंशनर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और निगम प्रबंधन की होगी। बैठक में कृष्णा सिंह, पवन कुमार और विक्रम राणा सहित अन्य मौजूद रहे।