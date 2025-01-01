Hamirpur (Himachal) News: शहद की कमाई से महिलाओं के जीवन में घुलेगी मिठास

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हमीरपुर। घर की जिम्मेदारियों के साथ ग्रामीण महिलाएं अब मधुमक्खी पालन को कमाई का जरिया बना सकेंगी। आरसेटी मट्टनसिद्ध में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के लिए मधुमक्खी पालन पर 20 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी।प्रशिक्षण में मधुमक्खी पालन शुरू करने से लेकर शहद उत्पादन, गुणवत्ता और उसे बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।महिलाओं को मधुमक्खियों की देखभाल, छत्तों का प्रबंधन और उत्पाद की मार्केटिंग की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान रहने और खाने के साथ वर्दी, प्रशिक्षण सामग्री, कॉपी और पेन निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को हुनर देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।इच्छुक महिलाएं अधिक जानकारी के लिए 9459650899 नंबर पर संपर्क कर सकती हैं।