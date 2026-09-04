Hamirpur (Himachal) News: खो-खो में हिम गुरुकुल लदरौर और वॉलीबाल में अमरोह स्कूल बना विजेता

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मुंडखर स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता के समापन समारोह में कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक रोशन लाल शर्मा मुख्यातिथि रहे। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।खो-खो के फाइनल में हिम गुरुकुल पब्लिक स्कूल लदरौर ने मुंडखर को 15-9 से हराया। वॉलीबाल में अमरोह ने स्वामी विवेकानंद स्कूल तरक्वाड़ी को 2-1 से पराजित किया। कबड्डी में शिशु निकेतन स्कूल दशमल ने नाहलवीं स्कूल को 31-29 से हराया। बैडमिंटन में नव विभोर सुलगवान विजेता और बड़ैहर स्कूल उपविजेता रहा।राजकीय उच्च पाठशाला स्वाहल में आयोजित प्रतियोगिता के समापन समारोह में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुमन भारती मुख्यातिथि रहीं। कबड्डी में बोहणी विजेता और लिटिल एंजल टौणी देवी उपविजेता रहा। बैडमिंटन में परोल विजेता रहा। खो-खो और वॉलीबाल में समीरपुर की टीम ने विजेता ट्रॉफी जीती।शिक्षा खंड बिझड़ी के ब्याड़ स्कूल में वॉलीबाल में बैरी, बैडमिंटन में बणी, खो-खो में रैली जजरी और कबड्डी में सलौणी की टीम विजेता रही। चौडू स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता का भी समापन हुआ। इस दौरान विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।