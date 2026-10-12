फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Hamirpur Krishna Nagar 30.43 gram chitta seizure Amritsar Akash Deep Singh October 11 2026

हिमाचल: हमीरपुर में किराये के कमरे से 30.43 ग्राम चिट्टा बरामद, अमृतसर का युवक गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 08:55 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 12 Oct 2026 08:55 AM IST
सार

हमीरपुर के कृष्णानगर में गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस ने किराये के कमरे की तलाशी ली। इस दौरान 30.43 ग्राम हेरोइन बरामद हुई और अमृतसर निवासी आकाश दीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Hamirpur Krishna Nagar 30.43 gram chitta seizure Amritsar Akash Deep Singh October 11 2026
चिट्टा(फाइल) - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने कृष्णानगर में एक किराये के कमरे से 30.43 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में पंजाब के अमृतसर निवासी आकाश दीप सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 11 अक्तूबर को गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के किराये के कमरे की तलाशी ली गई थी। इस दौरान पुलिस टीम को 30.43 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी मकबूलपुरा, अमृतसर का निवासी है।

विज्ञापन


पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में आगामी जांच की जा रही है। एसपी हमीरपुर बलवीर ठाकुर ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed