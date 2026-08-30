गंगा घाट की तर्ज पर नादौन में ब्यास पर 250 करोड़ से बनेगा भव्य घाट : सुक्खू

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार शाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नादौन के नए भवन की आधारशिला रखने के बाद यह जानकारी दी। नए स्कूल भवन का निर्माण 17.52 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।भवन में छह कक्षाएं, सात प्रयोगशालाएं, दो स्टाफ रूम, प्रधानाचार्य कार्यालय, बिजली कक्ष, एनएसएस कक्ष, सम्मेलन कक्ष, पुस्तकालय, नियंत्रण कक्ष, संगीत, नृत्य और कला कक्ष सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान स्कूल भवन काफी पुराना हो चुका है और नए परिसर का निर्माण इसी वर्ष दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती योग्यता और मेरिट के आधार पर की जा रही है। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 30 सितंबर तक अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।मुख्यमंत्री ने बताया कि हमीरपुर में एम्स स्तर का आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने की दिशा में भी काम चल रहा है। इसके लिए करीब 74 बीघा भूमि चिह्नित कर निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।हिमाचल प्रदेश इस परियोजना के लिए देश के पांच शॉर्टलिस्ट किए गए राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में एलाइड एंड हेल्थ केयर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके बाद उन्होंने नादौन और सेरा में जनसमस्याएं भी सुनीं।इंडोर स्टेडियम का किया निरीक्षणशिलान्यास के बाद छह बजे के करीब सीएम सुक्खू ने खरीड़ी मैदान में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नादौन में एक अत्याधुनिक खेल परिसर भी विकसित किया जा रहा है, जहां लगभग 14 इनडोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार खेल पर्यटन को बढ़ावा देकर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में कार्य कर रही है।यह रहे मौजूदइस माैके पर विधायक संजय रतन, हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष डॉ. मोहन लाल, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांग्रेस नेता सुभाष ढटवालिया, कैप्टन पृथ्वी चंद, अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक गर्ग, पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।