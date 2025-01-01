Hamirpur (Himachal) News: रोपा में घर के ताले तोड़कर सोने-चांदी के गहने और 53 हजार चोरी

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शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में 25 वर्षीय प्रियंका निवासी रोपा ने बताया कि वह निजी कॉलेज हमीरपुर में प्रोफेसर हैं। पांच सितंबर को सुबह करीब आठ बजे उनके पिता फर्नीचर की दुकान के लिए घर से निकले।इसके बाद वह भी बस से ड्यूटी के लिए चली गईं। घर से निकलने से पहले उन्होंने तीनों दरवाजों पर ताले लगाए थे। उनकी माता ऊना में नौकरी करती हैं, जबकि भाई हमीरपुर में निजी नौकरी करता है। ऐसे में घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था।ड्यूटी से लौटने पर प्रियंका ने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर रखी अलमारी भी खुली हुई थी। लॉकर में रखा सामान और दस्तावेज फर्श पर बिखरे थे। जांच करने पर सोने की दो बालियां, एक लॉकेट, चांदी की एक चेन, चांदी की दो जोड़ी पायल, चांदी के दो बिछुए, उनकी माता की सोने की चार बालियां और 53 हजार रुपये नकद गायब मिले।प्रियंका ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर आभूषण और नकदी चोरी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।कोटचोरी की शिकायत मिली है। चोर तक पहुंचने के लिए घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों की जांच की जा रही है।