Hamirpur (Himachal) News: भोरंज में कार से पांच ग्राम चिट्टा बरामद, बीटेक पास युवक समेत दो गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान अभिषेक ठाकुर (28) निवासी फकड़ूही और सचिन ठाकुर (32) निवासी टिक्कर उपरला के रूप में हुई है। सचिन बीटेक पास है, जबकि अभिषेक ने जमा दो तक पढ़ाई की है।जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम हणोह में गश्त पर थी। इस दौरान श्मशानघाट के पास खड़ी कार में दो युवक बैठे दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद कार की तलाशी ली तो उसमें से करीब पांच ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। दोनों आरोपियों को रविवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।पुलिस अब इस मामले में नशे की बरामदगी तक ही सीमित न रहकर इसके सप्लाई नेटवर्क की भी जांच करेगी। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पता लगाया जाएगा कि चिट्टा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई किसे की जानी थी।एसपी बलवीर ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि कहीं भी नशे का अवैध कारोबार होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।