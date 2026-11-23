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अनुसूचित जाति-जनजाति विकास निगम से कोई अधिकारी-कर्मी नहीं पहुंचासंवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्री कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक से गैरहाजिर रहने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। सोमवार को बचत भवन में भोरंज के विधायक सुरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे।हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम से कोई अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल नहीं हुआ। कुछ विभागाध्यक्षों की गैरहाजिरी पर भी सवाल उठे। विधायक ने जानबूझकर अनुपस्थित रहने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।सुरेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नादौन दौरे के कारण अनुपस्थित रहे अधिकारियों का उचित कारण था, लेकिन कुछ अधिकारी जानबूझकर बैठक में नहीं पहुंचे। उनसे जवाब मांगा जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी। अगली बैठक में भी गैरहाजिर रहने पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है।बैठक में पिछली बैठक के निर्णयों और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिले के लिए बजट आवंटन में कमी नहीं रखी है। अधिकारी पात्र लोगों और लंबित आवेदनों की सूची समिति को भेजें, ताकि योजनाओं के लिए धनराशि का प्रावधान हो सके।जमीन की अनुपलब्धता या विवाद के कारण काम संभव नहीं है तो स्वीकृत धनराशि वापस की जाए। उन्होंने राजस्व मामलों का तय समय में निपटारा करने, पंचायतों को वीबी जीरामजी योजना के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतें दूर करने और स्वयं सहायता समूहों को जारी धनराशि के उपयोग की निगरानी के निर्देश दिए।खराब सोलर लाइटों की मरम्मत, खतरनाक पेड़ों को हटाने, शहरी क्षेत्रों के पीएम आवास लाभार्थियों की सूची देने, हमीरपुर में भूमिगत डक्ट की निविदा और जाहू में खाद्यान्न गोदाम के लिए भूमि हस्तांतरण जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। एडीसी अभिषेक गर्ग ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह, बैंक अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया और समिति के गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।