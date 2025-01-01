फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   ECHS services go paperless, complete patient records at one click

Hamirpur (Himachal) News: पेपरलेस हुईं ईसीएचएस सेवाएं, एक क्लिक पर मरीज का पूरा रिकॉर्ड

Wed, 16 Sep 2026 01:04 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 16 Sep 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
ECHS services go paperless, complete patient records at one click
ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक की डेंटल ओपीडी सेंटर में निरीक्षण करते कर्नल (सेवानिवृत्त) चंद्रशेखर। स्रोत
हमीरपुर। भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक हमीरपुर में विशेष प्रबंध किए गए हैं। मरीजों के पंजीकरण से लेकर ओपीडी जांच, लैब टेस्ट और फार्मेसी में दवाइयों के वितरण तक पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटराइज्ड कर पेपरलैस बनाया गया है।
विज्ञापन

ईसीएचएस कार्ड नंबर कंप्यूटर में दर्ज करते ही मरीज का पूरा विवरण एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाता है। इससे मरीजों के पंजीकरण और उपचार की प्रक्रिया अधिक सुगम और व्यवस्थित हुई है।
विज्ञापन

साढ़े आठ कनाल क्षेत्र में स्थापित पॉलीक्लीनिक परिसर में चिकित्सा सुविधाओं के अलावा सीएसडी कैंटीन और रक्षा मंत्रालय के नमन प्रोजेक्ट के तहत भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन मामलों के समाधान के लिए निशुल्क परामर्श केंद्र भी स्थापित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मीडिया को दिए बयान में ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक के प्रभारी कर्नल (सेवानिवृत्त) चंद्रशेखर ने बताया कि पॉलीक्लीनिक में इस समय पांच डॉक्टर, दो डेंटल सर्जन और अन्य स्वास्थ्य कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। लैब में भी कई तरह के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है।

हाल ही में लगभग दस लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक फीजियोथैरेपी सेंटर स्थापित किया गया है, जहां एक साथ 15 से 20 मरीजों की फीजियोथैरेपी की जा सकती है।
पॉलीक्लीनिक के माध्यम से जिला हमीरपुर के लगभग 45 हजार भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। यहां ओपीडी में रोजाना औसतन करीब 400 मरीज पहुंचते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed