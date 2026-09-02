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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Dr. Rajendra Kanwar bequeathed ancestral property to his nephews and nieces.

Hamirpur (Himachal) News: डॉ. राजेंद्र कंवर ने पैतृक संपत्ति भतीजे-भतीजियों के नाम की वसीयत

Wed, 02 Sep 2026 01:17 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 02 Sep 2026 01:17 AM IST
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Dr. Rajendra Kanwar bequeathed ancestral property to his nephews and nieces.
पतहसील कांगू में वसीयतनामा तैयार करवाते डॉ.राजेंद्र कंवर। स्रोत : जागरूक पाठक
रंगस (हमीरपुर)। गांव जोलसप्पड़ निवासी डॉ. राजेंद्र सिंह कंवर ने अपनी पैतृक संपत्ति की वसीयत पांचों भाइयों के बच्चों के नाम बराबर हिस्सों में कर दी है। उन्होंने मंगलवार को उपतहसील कांगू में वसीयतनामा तैयार करवाया।
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इससे पहले डॉ. कंवर और उनकी पत्नी द्वारा अर्जित करीब 80 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम गिफ्ट डीड के माध्यम से की जा चुकी है। डॉ. कंवर की पैतृक संपत्ति में धनेटा क्षेत्र के गांव आंसरा और बड़ोई के अलावा पंजाब के होशियारपुर जिले की संपत्ति भी शामिल है।
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उनके निधन के बाद वसीयत में नामित परिजनों के नाम नियमानुसार इंतकाल दर्ज होने के बाद संपत्ति हस्तांतरित होगी। एसडीएम नादौन निशांत शर्मा ने कहा कि उपतहसील कांगू से प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ. राजेंद्र कंवर ने अपनी पैतृक संपत्ति की वसीयत पांचों भाइयों के बच्चों यानी भतीजे-भतीजियों के नाम बराबर हिस्सों में की है।
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उन्होंने कहा कि डॉ. कंवर और उनकी पत्नी द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम गिफ्ट डीड की जा चुकी है। डॉ. राजेंद्र कंवर ने कहा कि उन्होंने स्वस्थ मन से अपनी पैतृक और निजी संपत्ति के संबंध में भविष्य के लिए उचित व्यवस्था की है।

परिवार और रिश्तेदारों को इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्नी कृष्णा कंवर से भी जीवनकाल में इस निर्णय को लेकर चर्चा की थी और उनके सुझाव को इसमें शामिल किया है।
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