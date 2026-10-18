Hamirpur (Himachal) News: सर्दियों की आहट से बाजार में गर्म कपड़ों की बढ़ी मांग

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दुकानों पर गर्म पायजामे, स्वेटर और सर्दियों के अन्य कपड़े सजने लगे हैं। सर्दियों के सीजन को देखते हुए दुकानदारों ने नए डिजाइन, आकर्षक रंगों और अलग-अलग कीमतों के गर्म कपड़ों का स्टॉक तैयार किया है। बाजार में उपलब्ध विभिन्न विकल्प ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।दुकानदार सुनील, सतीश आदि ने बताया कि ग्राहकों की जरूरत और पसंद को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग रंगों, डिजाइन और गुणवत्ता के कपड़े उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। गर्म पायजामों से लेकर स्टाइलिश स्वेटर तक, इस बार ग्राहकों को अधिक वैरायटी देने पर जोर दिया जा रहा है।दुकानदारों को उम्मीद है कि ठंड बढ़ने के साथ गर्म कपड़ों की मांग में और इजाफा होगा। ऐसे में व्यापारी ग्राहकों की पसंद और बजट के अनुरूप सामान उपलब्ध करवाने की तैयारी में जुटे हैं।