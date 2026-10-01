Hamirpur (Himachal) News: दो अक्तूबर को नो यूपीआई डे पर टला फैसला, आज स्थिति होगी स्पष्ट

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हमीरपुर जिले के करीब 20 व्यापार मंडलों ने केंद्रीय संगठनों के आह्वान का समर्थन किया है। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने बताया कि वित्त मंत्री के साथ बुधवार को हुई बातचीत के चलते दो अक्तूबर के नो यूपीआई डे पर अंतिम निर्णय फिलहाल टाल दिया गया है।वीरवार को बातचीत के परिणाम और केंद्रीय संगठनों के आगामी निर्णय के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि यूपीआई लेनदेन पर चार्ज को लेकर व्यापारियों में रोष है। इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय संगठनों ने नो यूपीआई डे का आह्वान किया था, जिसका जिले के करीब 20 व्यापार मंडलों ने समर्थन किया था।यदि केंद्रीय संगठन नो यूपीआई डे को लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो जिले के व्यापार मंडल भी उसी के अनुसार आगामी कदम उठाएंगे।