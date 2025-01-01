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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Crackdown on illegal business operations

Hamirpur (Himachal) News: अवैध रूप से दुकानदारी करने पर कसा शिकंजा

Tue, 03 Nov 2026 12:31 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:31 AM IST
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हमीरपुर। त्योहारी सीजन में शहर के मुख्य बाजार में अवैध रूप से कारोबार और दुकानें सजाने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कसा है। सोमवार पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे निगम की टीम ने सड़क और नालियों के किनारे सामान सजाकर बेच रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर सात लोगों के चालान किए गए और उनसे पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं, आठ लोगों का सामान भी कब्जे में लिया गया। नगर निगम के कम्युनिटी मैनेजर राकेश की अगुवाई में मनीष और रीटा ने बाजार में कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने सड़क और नालियों पर रेहड़ी लगाने और सामान सजाकर बिक्री करने वालों को हटाया। त्योहारी सीजन के चलते बाजार में अतिक्रमण बढ़ गया है। कई छोटे-बड़े कारोबारी सड़क और नालियों के किनारे अवैध रूप से सामान बेच रहे हैं। इनमें बाहरी राज्यों से आए कारोबारी भी शामिल हैं। इससे बाजार में लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। नगर निगम आयुक्त राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि अवैध रूप से सामान बेचने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। इस दौरान अवैध रूप से बेचा जा रहा सामान भी कब्जे में लिया गया है।
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