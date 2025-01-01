Hamirpur (Himachal) News: वोट चोरी के मुद्दे पर बड़सर और मैहरे में सड़कों पर उतरी कांग्रेस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मैहरे चौक पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा के नेतृत्व में जागरूकता रथ बड़सर ब्लॉक के मोरसू पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने इसका स्वागत किया।इसके बाद भोटा रेस्ट हाउस में ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।जागरूकता रथ भोटा बाजार, सलौणी और बणी बाजार होते हुए मैहरे और बड़सर पहुंचा। इस दौरान रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से लोगों को अभियान के बारे में जानकारी दी गई।सुमन भारती शर्मा ने कहा कि मतदाता का अधिकार लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की शह पर वोट चोरी की जा रही है।उन्होंने मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों का निष्पक्ष समाधान करने की मांग की। प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, एससी कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।