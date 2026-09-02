Hamirpur (Himachal) News: राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

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धरने को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी देश को एकजुट रखने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भाजपा तानाशाही रवैया अपना रही है।उन्होंने कहा कि दलितों के अपमान के मुद्दे को उठाने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़े हैं।जिलाध्यक्ष सुमन भारती ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा बौखला गई है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है।कांग्रेस संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। इस अवसर पर अनीता वर्मा सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।