Hamirpur (Himachal) News: नादौन के दो दिवसीय दौरे पर सीएम सुक्खू, आज रखेंगे कई परियोजनाओं की नींव

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मुख्यमंत्री 17 और 18 सितंबर को नादौन विधानसभा क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 17 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे वह आईटीआई रैल परिसर में नए भवन की आधारशिला रखने के साथ पौधरोपण करेंगे।इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन और जन स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करेंगे। दोपहर बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैल के भवन का शिलान्यास किया जाएगा।18 सितंबर को पूर्वाह्न 11:30 बजे मुख्यमंत्री सधोड़ापत्तन के समीप ब्यास नदी पर प्रस्तावित पुल का शिलान्यास करेंगे। यह पुल रैल-बड़ा क्षेत्र की कई पंचायतों को कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी उपमंडल के सिल्ह और आसपास के क्षेत्रों से जोड़ेगा।पुल बनने से नादौन और ज्वालामुखी उपमंडल के हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके बाद मुख्यमंत्री आईटीआई रैल स्थित हैलीपैड से शिमला के लिए रवाना होंगे।स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक देंगे सेवाएंप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैल में 17 को स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे जन स्वास्थ्य शिविर में कई विशेषज्ञ चिकित्सक आम लोगों का चैकअप करेंगे। शिविर में जनरल मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, हड्डी रोग, नेत्र रोग, बाल रोग, स्त्री रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग, मानसिक रोग, दंत रोग, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जरी, कैंसर, गैस्ट्रोएंटोलॉजी और रुमेटोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ-साथ आयुर्वेद विभाग और होम्योपैथी के विशेषज्ञ चिकित्सक भी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इस दौरान अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड टैस्ट और कई अन्य महत्वपूर्ण टेस्ट भी मौके पर ही किए जाएंगे तथा निशुल्क दवाइयां दी जाएंगी। 14-15 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी के टीके भी लगाए जाएंगे।बॉक्सहार चौक से रैल चौक तक यातायात रहेगा बंदजन स्वास्थ्य शिविर और मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही की संभावनाओं के चलते हार चौक से रैल चौक तक की सड़क पर यातायात 18 सितंबर तक बंद किया गया है। जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक हार चौक से बाबे दी कुटिया, पुतड़ियाल, रैल चौक सड़क को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील करते हुए जिलाधीश ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।