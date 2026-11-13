Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर चैलेंजर क्रिकेट सीरीज में ब्लू टाइटंस ने जीता खिताब

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नरेंद्र अत्री ने युवाओं को सही दिशा में निरंतर अभ्यास और प्रयास जारी रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत और अभ्यास ही सफलता की ओर ले जाते हैं। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया।साथ ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में कड़ा अभ्यास जारी रखने की सलाह दी। फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए शिवम शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।रवि कुमार ने बेस्ट बैट्समैन ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के दोनों खिताब अपने नाम किए। आदित्य शर्मा बेस्ट बॉलर ऑफ द सीरीज और मोहित सागल सर्वश्रेष्ठ फील्डर चुने गए।इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व रणजी खिलाड़ी एवं उत्तराखंड अंडर-19 के सिलेक्टर विशाल भाटिया, जिला हमीरपुर क्रिकेट संघ के महासचिव अनिल भाटिया, क्रिकेट कोच नरेश राणा और सीनियर क्रिकेटर विजय ठाकुर भी मौजूद रहे।