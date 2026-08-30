Hamirpur (Himachal) News: सुजानपुर में जीत के साथ भाजपा 1-0 से आगे, अब बमसन पर नजरें

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बमसन में कांग्रेस के सामने वर्चस्व बचाने की चुनौतीबमसन पंचायत समिति का अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित, 15 में नौ महिला सदस्यकमलेश रतन भारद्वाजहमीरपुर। पंचायत समिति सुजानपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत के बाद अब सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के सियासी गणित में सबकी नजरें पंचायत समिति बमसन पर टिक गई हैं। विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा समय में बमसन और सुजानपुर दो पंचायत समितियां हैं।सुजानपुर में जीत के साथ भाजपा ने पंचायत समिति स्तर के मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब बमसन में कांग्रेस के सामने बराबरी करने की चुनौती है, जबकि भाजपा यहां भी अपना वर्चस्व कायम रखने का दावा कर रही है।पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से सुजानपुर पंचायत समिति में जीत का दावा किया गया था, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा। अब बमसन को लेकर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट दावा सामने नहीं आया है।दूसरी ओर भाजपा समर्थक यहां भी बढ़त बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। बमसन पंचायत समिति का अध्यक्ष पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। समिति के 15 वार्डों में नौ महिलाओं और छह पुरुष प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है।इसके मुकाबले सुजानपुर पंचायत समिति का अध्यक्ष पद अनारक्षित था। ऐसे में बमसन में अध्यक्ष पद के लिए महिला सदस्यों के बीच से ही सियासी समीकरण बनेंगे।11 वार्ड सुजानपुर और चार भोरंज मेंबमसन पंचायत समिति के 15 वार्डों में से संगरोह कलां, बगवाड़ा, पंजोत और बराड़ा वार्ड भोरंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं, जबकि शेष वार्ड सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इस लिहाज से बमसन का परिणाम दोनों विधानसभा क्षेत्रों की स्थानीय राजनीति पर असर डालेगा। सुजानपुर में भाजपा के पक्ष में परिणाम आने के बाद अब बमसन में कांग्रेस के सामने अपना सियासी आधार बचाए रखने की चुनौती भी मानी जा रही है।धूमल परिवार का रहेगा प्रभावसंगरोह कलां पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गृह बीडीसी वार्ड है। इसलिए बमसन समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान यहां के सियासी समीकरणों में धूमल परिवार के प्रभाव को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत समिति बमसन पर लंबे समय से भाजपा का प्रभाव रहा है। पिछली बार पंचायत समिति सुजानपुर भी भाजपा के खाते में थी और इस बार भी भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने दोनों शीर्ष पद अपने नाम कर लिए हैं। अब बमसन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से तय होगा कि विधानसभा क्षेत्र की दोनों पंचायत समितियों में किस दल का प्रभाव कायम रहता है।ये महिलाएं जीत कर आईंबमसन में अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित होने के कारण नौ महिला सदस्यों में से ही अध्यक्ष चुना जाएगा। उपाध्यक्ष पद के लिए पुरुष और महिला सदस्यों के बीच से दावेदारी सामने आ सकती है। खनौली से शबनम राणा, कक्कड़ से मंगला, उटपुर से वीना, जंदड़ू से पूजा, पौहंज से सुषमा, गवारडू से रीता, पंजोत से बबिता, बराड़ा से अंजना कुमारी और दरोगण पत्ती कोट रजनी देवी निर्वाचित हुई हैं।