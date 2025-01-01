Hamirpur (Himachal) News: ठंड बढ़ते ही गर्म कपड़ों के बाजार में आई गर्माहट

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गर्म कपड़ों की मांग बढ़ने से कारोबारियों में उत्साह है। दुकानदारों ने ठंड के सीजन को देखते हुए दुकानों के बाहर गर्म कपड़ों के स्टॉल लगाने शुरू कर दिए हैं। बाजार में कई दुकानदारों ने जैकेट, स्वेटर और अन्य सर्दियों के कपड़ों का स्टॉक जुटाना शुरू कर दिया है।ग्राहकों की पसंद और मौसम की मांग को देखते हुए अलग-अलग रेंज के गर्म कपड़े मंगवाए जा रहे हैं। स्थानीय दुकानदार राजेश, सतीश और पंकज ने बताया कि मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ग्राहक गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने लगे हैं।फिलहाल ग्राहकों की संख्या कम है, लेकिन ठंड बढ़ने के साथ बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सीजन को देखते हुए पहले ही पर्याप्त स्टॉक मंगवाना शुरू कर दिया है।