Hamirpur (Himachal) News: गौना करौर स्कूल के अर्पण दत्त शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया नाम
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 22 Oct 2026 01:47 AM IST
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नादौन (हमीरपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गौना करौर के विद्यार्थी अर्पण दत्त शर्मा ने राष्ट्रीय स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक मॉडल प्रदर्शनी में भाग लेकर स्कूल का नाम रोशन किया। प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 12 से 14 अक्तूबर तक किया गया।
बुधवार को स्कूल पहुंचने पर प्रधानाचार्य राज कौशल और स्टाफ सदस्यों ने छात्र का स्वागत कर प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। अर्पण दत्त शर्मा ने ‘स्मार्ट सेफ्टी आयरन विद सेंसर’ नामक मॉडल विकसित किया है।
यह मॉडल इस्त्री को लंबे समय तक स्विच ऑन रहने की स्थिति में होने वाले संभावित नुकसान से बचाने में मदद करेगा। इसमें लगा सेंसर स्वतः नियंत्रित होकर हीटिंग एलिमेंट को बंद कर देगा, जिससे कपड़े जलने और शॉर्ट-सर्किट जैसी घटनाओं का खतरा कम होगा।
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प्रधानाचार्य राज कौशल ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देते हैं। घरेलू उपयोग की समस्या के समाधान पर आधारित अर्पण के इस मॉडल का राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी के लिए चयन होना विद्यालय के लिए गौरव की बात है।
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बुधवार को स्कूल पहुंचने पर प्रधानाचार्य राज कौशल और स्टाफ सदस्यों ने छात्र का स्वागत कर प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। अर्पण दत्त शर्मा ने ‘स्मार्ट सेफ्टी आयरन विद सेंसर’ नामक मॉडल विकसित किया है।
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यह मॉडल इस्त्री को लंबे समय तक स्विच ऑन रहने की स्थिति में होने वाले संभावित नुकसान से बचाने में मदद करेगा। इसमें लगा सेंसर स्वतः नियंत्रित होकर हीटिंग एलिमेंट को बंद कर देगा, जिससे कपड़े जलने और शॉर्ट-सर्किट जैसी घटनाओं का खतरा कम होगा।
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प्रधानाचार्य राज कौशल ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देते हैं। घरेलू उपयोग की समस्या के समाधान पर आधारित अर्पण के इस मॉडल का राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी के लिए चयन होना विद्यालय के लिए गौरव की बात है।