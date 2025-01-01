Hamirpur (Himachal) News: बाबा बालकनाथ मंदिर घडोह में उमड़ा आस्था का सैलाब

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बच्चों में मेले को लेकर खासा उत्साह रहा और उन्होंने विभिन्न झूलों का आनंद लिया। स्थानीय दुकानदारों ने दुकानें आकर्षक ढंग से सजाईं, वहीं लोगों ने खाद्य सामग्री और अन्य सामान की जमकर खरीदारी की।मंदिर के पुजारी विपन पटियाल ने बताया कि मेले का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ आपसी भाईचारे और सामाजिक मेल-जोल को बढ़ावा देना भी है। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई गईं।बीच-बीच में हुई बारिश से कुछ देर मेले की रौनक प्रभावित हुई, लेकिन मौसम खुलते ही फिर चहल-पहल बढ़ गई। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं और लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ।