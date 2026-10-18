Hamirpur (Himachal) News: दशहरा उत्सव का न्योता देने के लिए निकाली भव्य शोभायात्रा

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शोभायात्रा के माध्यम से लोगों को 20 अक्तूबर को आयोजित होने वाले दशहरा महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया। धाम परिसर में पूजा-अर्चना के बाद ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ शोभायात्रा बिझड़ी से शुरू हुई।यह गारली, मैहरे, बड़सर और भोटा होते हुए जिला मुख्यालय हमीरपुर पहुंची। दिव्य रथ में प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान रहे।इसके अलावा भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, मां काली, भगवान नृसिंह, भगवान शिव के अघोरी स्वरूप, हनुमान, भैरव और रामेश्वर शिवलिंग की झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। हमीरपुर पहुंचने पर शोभायात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी।शिवपुरी धाम के मुख्य आचार्य आशीष शर्मा और केशव शर्मा ने बताया कि दशहरा उत्सव 20 अक्तूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि शोभायात्रा का उद्देश्य धार्मिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना और लोगों को उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है।