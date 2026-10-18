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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   A grand procession was taken out to extend invitations for the Dussehra festival.

Hamirpur (Himachal) News: दशहरा उत्सव का न्योता देने के लिए निकाली भव्य शोभायात्रा

Sun, 18 Oct 2026 01:11 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 18 Oct 2026 01:11 AM IST
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A grand procession was taken out to extend invitations for the Dussehra festival.
शिवपुरी धाम समताना में प्रस्तावित दशहरा पर्व के निमंत्रण को लेकर हमीरपुर बाजार में निकाली गई शो
हमीरपुर। शिवपुरी धाम समताना में दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को भव्य नगर शोभायात्रा निकाली गई। इसमें प्रदेश के बाहर से आए 35 कलाकारों ने विभिन्न कस्बों में देवी-देवताओं की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन किया।
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शोभायात्रा के माध्यम से लोगों को 20 अक्तूबर को आयोजित होने वाले दशहरा महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया। धाम परिसर में पूजा-अर्चना के बाद ढोल-नगाड़ों की थाप के साथ शोभायात्रा बिझड़ी से शुरू हुई।
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यह गारली, मैहरे, बड़सर और भोटा होते हुए जिला मुख्यालय हमीरपुर पहुंची। दिव्य रथ में प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान रहे।
इसके अलावा भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, मां काली, भगवान नृसिंह, भगवान शिव के अघोरी स्वरूप, हनुमान, भैरव और रामेश्वर शिवलिंग की झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। हमीरपुर पहुंचने पर शोभायात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी।
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शिवपुरी धाम के मुख्य आचार्य आशीष शर्मा और केशव शर्मा ने बताया कि दशहरा उत्सव 20 अक्तूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि शोभायात्रा का उद्देश्य धार्मिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना और लोगों को उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है।

शिवपुरी धाम समताना में प्रस्तावित दशहरा पर्व के निमंत्रण को लेकर हमीरपुर बाजार में निकाली गई शो

शिवपुरी धाम समताना में प्रस्तावित दशहरा पर्व के निमंत्रण को लेकर हमीरपुर बाजार में निकाली गई शो

शिवपुरी धाम समताना में प्रस्तावित दशहरा पर्व के निमंत्रण को लेकर हमीरपुर बाजार में निकाली गई शो

शिवपुरी धाम समताना में प्रस्तावित दशहरा पर्व के निमंत्रण को लेकर हमीरपुर बाजार में निकाली गई शो

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