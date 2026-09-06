Hamirpur (Himachal) News: फोरलेन पर टैंकर से टकराई बाइक, 20 वर्षीय युवक की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनादौन (हमीरपुर)। हमीरपुर फोरलेन पर भूंपल गांव के पास शुक्रवार रात हुए सड़क हादसे में 20 वर्षीय बाइक सवार अनिकेत की मौत हो गई। मृतक रंगस का निवासी था। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।अनिकेत परिवार का इकलौता बेटा था और करीब 10 वर्ष पहले उसके पिता का भी निधन हो चुका है। जानकारी के अनुसार अनिकेत शुक्रवार रात बाइक पर अपने दोस्त को भूंपल छोड़ने गया था। दोस्त को छोड़कर वह घर लौट रहा था।इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और बाइक सड़क किनारे खड़े पानी के टैंकर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिर में गंभीर चोट लगने से अनिकेत की मौके पर ही मौत हो गई।हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया।अनिकेत होटल प्रबंधन का कोर्स कर रहा था और कोर्स पूरा होने में करीब तीन माह का समय शेष था। वह अपने पीछे मां, छोटी बहन और दादी को छोड़ गया है। वहीं, एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।