जीएसटी परिषद बैठक: हिमाचल ने मांगी राजस्व गारंटी, पहाड़ी राज्यों के लिए जीओएम के गठन की पैरवी

उन्होंने कहा कि पांच वर्ष की संरक्षण अवधि समाप्त होने के बाद राजस्व सुरक्षा अचानक खत्म नहीं की जानी चाहिए। जब तक राज्य का वास्तविक राजस्व पांचवें वर्ष के निर्धारित संरक्षित स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक संरक्षण जारी रखा जाए। प्रदेश ने पहाड़ी राज्यों के लिए अलग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) गठित करने की मांग भी दोहराई। प्रदेश का तर्क है कि परिवहन लागत, उद्योगों की प्रकृति, बाजार तक पहुंच और सीमित राजस्व क्षमता को देखते हुए पहाड़ी राज्यों के लिए जीएसटी व्यवस्था में अलग नीतिगत दृष्टिकोण जरूरी है।