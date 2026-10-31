44 उद्योग पूरी तरह बंद हो चुके हैं या फिर इनकी इमारतें खाली

44 उद्योग पूरी तरह बंद हो चुके हैं या फिर सिर्फ इन उद्योगों की इमारतें खाली हैं। कुछ उद्योगपतियों ने 10-10 प्लाट खरीद लिए, जबकि उद्योग दो-तीन में चल रहे हैं। कुछ ने प्लॉट सबलेट कर रखे हैं। कुछ औद्योगिक भवनों के गेट पर घास-फूस उग आई, जिससे लगता है कि ये लंबे समय से बंद पड़े हैं। कई उद्योगपति कारखानों से मशीनें भी समेट कर ले गए हैं। बंद उद्योगों में प्रोसेस डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल, लिफाफे, गद्दे तैयार किए जाते थे। यहां गाड़ियों के पांच-छह शोरूम, रॉयल एनफील्ड का शोरूम, कॉस्मेटिक, बर्तन, कॉटन, प्रिंटिंग प्रेस, बीयर प्लांट और एक प्लास्टिक की पानी की टंकियां तैयार करने वाला उद्योग है। यहां चार आटा मिल हैं, जहां ज्यादातर आटे की पिसाई सरकार करवाती है और उसे सरकारी राशन डिपुओं में राशनकार्ड धारकों को उपलब्ध करवाया जाता है।