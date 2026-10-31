हर महीने तीन करोड़ कमाएगी सरकार: निजी कंपनी संभालेगी होटल वाइल्ड प्लावर हाॅल, मिली रिकॉर्ड बोली

शिमला के प्रतिष्ठित वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के संचालन और प्रबंधन का जिम्मा निजी कंपनी को साैंपने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। होटल के लिए प्रदेश सरकार को रिकॉर्ड बोली मिली है। प्रतिस्पर्धात्मक ई-नीलामी में वार्षिक सकल राजस्व का 47.1 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार को देने की पेशकश की गई है। 35 साल की लाइसेंस अवधि में प्रदेश को करीब 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। इसके अलावा होटल के लिए 24 करोड़ रुपये अग्रिम लाइसेंस फीस और कम से कम 50 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता भी तय हुई है। सहमति पत्र मिलने के बाद सरकार कंपनी के नाम की आधिकारिक घोषणा करेगी। ई-नीलामी का जिम्मा केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी एमएसटीसी लिमिटेड को सौंपा गया है।

विज्ञापन