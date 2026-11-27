एनसीपी (एसपी) ने अपने लोकसभा सांसदों को 30 नवंबर से सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है।

पार्टी के समर्थन की अटकलों के बीच सुप्रिया सुले ने कहा है कि पहले विधेयक का मसौदा देखा जाएगा।

मसौदे की जांच के बाद ही पार्टी परिसीमन विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट करेगी।

इस बीच खबर आई है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। सुले ने बताया कि उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है। वह अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में वह इस सप्ताहांत मुंबई में ही रहेंगी। सुले ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सोमवार सुबह दिल्ली पहुंचेंगी और संसद के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगी।शरद पवार को गुरुवार को दक्षिण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) की शिकायत हुई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनके अस्पताल में भर्ती होने के कारण परिवार के सदस्य मुंबई में हैं। सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए बताया कि वह शनिवार को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। उन्होंने इसकी वजह अपने पिता की तबीयत बताई। सुले ने कहा कि वह सप्ताहांत में मुंबई में ही रहेंगी।सुप्रिया सुले ने दिल्ली आने के कार्यक्रम को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा, 'मैं सोमवार सुबह सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली जाऊंगी।'इसका मतलब है कि सुले शनिवार को विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी, लेकिन सोमवार से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में मौजूद रहेंगी। वह फिलहाल अपने पिता शरद पवार के साथ मुंबई में रहेंगी।इस बीच, एनसीपी (एसपी) ने शुक्रवार को लोकसभा के अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को 30 नवंबर से सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। चर्चा है कि एनसीपी (एसपी) परिसीमन विधेयक पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का समर्थन कर सकती है। हालांकि, पार्टी ने अभी तक इस बारे में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।परिसीमन विधेयक को लेकर सुप्रिया सुले पहले ही अपनी बात रख चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार यह विधेयक लाती है, तो उनकी पार्टी पहले उसके मसौदे की जांच करेगी। इसके बाद ही पार्टी अपना रुख स्पष्ट करेगी। इससे साफ है कि पार्टी ने फिलहाल विधेयक के समर्थन या विरोध को लेकर कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। वह विधेयक के मसौदे को देखने के बाद ही इस पर अपना पक्ष रखेगी।