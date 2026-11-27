महिला आरक्षण-परिसीमन: संसद में बिल लाने की तैयारी पूरी, किस पाले में कौन सा दल; क्या सुप्रिया सुले ने बदला मन?
महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में तैयारी तेज कर दी है। सरकार को दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत है। डीएमके ने शर्तों के साथ समर्थन के संकेत दिए हैं, जबकि कांग्रेस और सपा विरोध में हैं। एनसीपी (एसपी) ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। सुप्रिया सुले का कहना है कि पार्टी विधेयक का मसौदा देखने के बाद ही अपना रुख तय करेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार इस बार जरूरी बहुमत जुटा पाएगी?
विस्तार
इसका मकसद 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता तैयार करना है। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर और राज्यसभा की बैठक दो दिसंबर से होगी। सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होगी।
विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों के रुख की बात करें तो भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए अपने मौजूदा 320 सांसदों के साथ दो-तिहाई बहुमत से करीब 40 सीट पीछे है। ऐसे में सरकार की नजर डीएमके, एनसीपी (एसपी) और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर है। डीएमके के लोकसभा में 22 सांसद हैं। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि अगर तमिलनाडु की मौजूदा हिस्सेदारी सुरक्षित रखने की सांविधानिक गारंटी मिलती है, तो वह विधेयक का समर्थन कर सकती है। एनसीपी (एसपी) के आठ सांसद हैं।
वहीं, वाईएसआर कांग्रेस के चार सांसदों के समर्थन की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) से अलग हुए कुछ सांसदों तथा शिरोमणि अकाली दल के रुख पर भी नजर है। दूसरी ओर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार के प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को परिसीमन से जोड़े बिना लागू किया जाना चाहिए। विपक्ष को आशंका है कि आबादी के आधार पर परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों की संसद में हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।
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इस बीच खबर आई है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। सुले ने बताया कि उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं है। वह अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में वह इस सप्ताहांत मुंबई में ही रहेंगी। सुले ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सोमवार सुबह दिल्ली पहुंचेंगी और संसद के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगी।
शरद पवार की तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती
शरद पवार को गुरुवार को दक्षिण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) की शिकायत हुई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनके अस्पताल में भर्ती होने के कारण परिवार के सदस्य मुंबई में हैं। सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए बताया कि वह शनिवार को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। उन्होंने इसकी वजह अपने पिता की तबीयत बताई। सुले ने कहा कि वह सप्ताहांत में मुंबई में ही रहेंगी।
कब दिल्ली पहुंचेंगी सुप्रिया सुले?
सुप्रिया सुले ने दिल्ली आने के कार्यक्रम को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा, 'मैं सोमवार सुबह सत्र में शामिल होने के लिए दिल्ली जाऊंगी।'
इसका मतलब है कि सुले शनिवार को विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी, लेकिन सोमवार से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में मौजूद रहेंगी। वह फिलहाल अपने पिता शरद पवार के साथ मुंबई में रहेंगी।
एनसीपी (एसपी) ने सांसदों को जारी किया व्हिप
इस बीच, एनसीपी (एसपी) ने शुक्रवार को लोकसभा के अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को 30 नवंबर से सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। चर्चा है कि एनसीपी (एसपी) परिसीमन विधेयक पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का समर्थन कर सकती है। हालांकि, पार्टी ने अभी तक इस बारे में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।
परिसीमन विधेयक पर क्या है सुप्रिया सुले का रुख?
परिसीमन विधेयक को लेकर सुप्रिया सुले पहले ही अपनी बात रख चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार यह विधेयक लाती है, तो उनकी पार्टी पहले उसके मसौदे की जांच करेगी। इसके बाद ही पार्टी अपना रुख स्पष्ट करेगी। इससे साफ है कि पार्टी ने फिलहाल विधेयक के समर्थन या विरोध को लेकर कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। वह विधेयक के मसौदे को देखने के बाद ही इस पर अपना पक्ष रखेगी।
परिसीमन विधेयक को लेकर अभी क्या है स्थिति?
- एनसीपी (एसपी) ने अपने लोकसभा सांसदों को 30 नवंबर से सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है।
- पार्टी के समर्थन की अटकलों के बीच सुप्रिया सुले ने कहा है कि पहले विधेयक का मसौदा देखा जाएगा।
- मसौदे की जांच के बाद ही पार्टी परिसीमन विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट करेगी।