हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में में भारी गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक लुढ़क गया। वहीं, निफ्टी भी 25,600 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे बंद हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 989.33 (1.17%) अंकों की गिरावट के साथ 83,339.26 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर, निफ्टी 277.30 (1.07%) अंक टूटकर 25,607.20 के स्तर पर बंद हुआ।

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बाजार में व्यापक कमजोरी देखी गई और अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांकों में बिकवाली का दबाव रहा। बाजार का रुझान सतर्क बना रहा। लाभ कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहे। आईटी और वित्तीय शेयरों ने सबसे अधिक नुकसान उठाया। निवेशकों में चिंता का माहौल बना रहा।

भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को दो दिन की तेजी पर विराम लग गया। बेंचमार्क इक्विटी सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 989 अंक टूटकर बंद हुआ। निफ्टी भी 25,607 के स्तर पर आ गया। ब्लू-चिप आईटी शेयरों और एचडीएफसी बैंक में मुनाफावसूली इसका मुख्य कारण रही। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ने भी बाजार पर दबाव डाला।

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बाजार में गिरावट के प्रमुख कारण क्या रहे?

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 989.33 अंक या 1.17 फीसदी गिरकर 83,339.26 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान यह 1,120.26 अंक या 1.32 फीसदी तक नीचे चला गया था। यह 83,208.33 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। इस गिरावट ने निवेशकों की चिंताएं बढ़ा दीं। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 277.30 अंक या 1.07 फीसदी की गिरावट के साथ 25,607.20 पर समाप्त हुआ। निफ्टी में भी दिन भर उतार-चढ़ाव बना रहा।वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.76 फीसदी बढ़कर 97.22 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। गुरुवार को सेंसेक्स 390.31 अंक या 0.46 फीसदी बढ़कर 84,328.59 पर बंद हुआ था। निफ्टी 65.25 अंक या 0.25 फीसदी बढ़कर 25,884.50 पर समाप्त हुआ था।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर ने बाजार की स्थिति पर टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि भारतीय इक्विटी ने चार सप्ताह की मजबूत तेजी के बाद थोड़ा विराम लिया। उच्च कच्चे तेल की कीमतें बाजार के लिए एक चिंता का विषय बनीं। कमजोर रुपया और बढ़ती घरेलू बॉन्ड यील्ड ने भी मुनाफावसूली को बढ़ावा दिया। मध्य पूर्व में नए सिरे से तनाव ने ब्रेंट क्रूड की कीमतों को और ऊपर धकेला। इससे तेल की आपूर्ति और घरेलू मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। एशियाई एआई स्टॉक में पुनरुत्थान से भारत से कुछ निवेश बाहर जा सकता है। भारत को अपने घरेलू-उन्मुख वृद्धि प्रोफाइल से लाभ मिला था।

कौन से शेयरों में दिखी गिरावट और तेजी?

सेंसेक्स पैक से कई प्रमुख शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। एचसीएल टेक, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे आईटी दिग्गज सबसे ज्यादा गिरे। बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक भी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। इन शेयरों में हुई मुनाफावसूली ने बाजार को नीचे खींचा। वहीं, कुछ शेयरों ने बाजार की गिरावट के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन, इंटर ग्लोब एविएशन, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और ट्रेंट बढ़त वाले शेयरों में शामिल थे। ऑटो और आईटी क्षेत्र इस दिन के प्रमुख नुकसान वाले क्षेत्र रहे। आईटी शेयरों ने अपनी हालिया बढ़त का एक हिस्सा गंवा दिया।

वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा?

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को भारतीय इक्विटी में निवेश किया था। उन्होंने 5,843.33 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। एशियाई बाजारों में हालांकि शुक्रवार को सकारात्मक रुझान देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.34 फीसदी की जोरदार बढ़त के साथ बंद हुआ। शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स भी 3.73 फीसदी मजबूत हुआ। जापान का निक्केई 225 2.11 फीसदी ऊपर रहा। हांगकांग का हैंगसैंग इंडेक्स भी 2.11 फीसदी की बढ़त पर समाप्त हुआ। यूरोपीय बाजार भी सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी इक्विटी बाजार गुरुवार को थैंक्सगिविंग अवकाश के कारण बंद थे।